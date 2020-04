Alkmaarse skatebanen verboden gebied door slecht nageleefde coronamaatregelen

ALKMAAR - Twee skatebanen in Alkmaar zijn gisteren per direct tot verboden gebied benoemd nadat meerdere mensen zich niet aan de noodverordening in verband met de coronacrisis hielden.

Alkmaar Centraal / Marco Schilpp

Het gaat om de skatebanen aan het Molentochtpad en aan de Munnikenweg. De Veiligheidsregio heeft de skatebanen laten afsluiten met hekken omdat mensen zich niet aan de noodverordening houden. Daarin staat dat mensen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. In de skateparken gebeurde dit regelmatig niet. De zondag geplaatste hekken bleken vanmorgen echter al op de grond te liggen. Of ze zijn omgewaaid of omgegooid is niet duidelijk.