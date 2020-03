Alkmaarse jongeren houden afstand: "Als ze dat niet doen zijn ze de sjaak"

In skatepark Oudorp in Alkmaar is het vandaag rustiger dan normaal. Vooral jonge kinderen zijn hier aan het spelen. De jongeren die normaal gesproken het park bevolken blijven vandaag thuis.

Maar een paar tieners en twintigers zijn aan het skaten en iedereen blijft op gepaste afstand. Dat moet ook wel, want sinds vandaag mogen jongeren vanaf 12 jaar niet meer met drie of meer samenkomen.

Gisteravond werd bekend dat burgemeesters plekken in de gemeente kunnen aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Volgens Bruinooge is die maatregel niet ver weg: "Als het moet, sluiten we speelveldjes."

In de strijd tegen het coronavirus is het van cruciaal belang dat ook jongeren zich echt houden aan de afspraak om met niet meer dan twee mensen samen te komen en om afstand te houden.

Nu even niet

"Wij doen niet voor niets een oproep om zich daaraan te houden. Je hebt ook te maken met anderen en eigenlijk besmet je die dus ook. Doe het nou gewoon, niet alleen voor jezelf, maar ook voor je ouders en voor je grootouders", aldus Bruinooge

Niet met drie of meer rondhangen dus, hoezeer je je ook verveelt. En de regel voor iedereen is: afstand houden. Voor de burgemeester is het zonneklaar: "Probeer zoveel mogelijk thuis te blijven. Ik snap dat het heel moeilijk is. Ik zou ook liever buiten zijn met dit prachtige weer, maar doe het nu even niet."