Politie zoekt getuigen van spuugincident bij Enkhuizen

ENKHUIZEN/BOVENKARSPEL - De politie is op zoek naar getuigen van het spuugincident op de Gouw, waarbij een 28-jarige vrouw en haar zoontje beledigd en bespuugd zijn zaterdagmiddag.

De vrouw reed samen met haar 1-jarige zoon langs camping de Gouwe Stek in de richting van Enkhuizen, toen twee jongens op een scooter hen opeens bespuugden.

De moeder van het 28-jarige slachtoffer, Cobi Blommestein, zei eerder tegen NH Nieuws dat haar dochter erg geschrokken is. "Ze zit er heel erg mee. Ze zat helemaal onder en het heeft ook haar kind geraakt." Ook zou er een andere vrouw, die voor haar fietste, geraakt zijn.

De politie laat weten dat de vrouw aangifte gaat doen van het voorval en is op zoek naar getuigen. Over het signalement weet de politie dat het tweetal geen helm droeg.

Quarantaine



De vrouw en haar kind gaan zelf twee weken in quarantaine na overleg met het RIVM. Gevolg is dat de 28-jarige vrouw komende weken haar werk niet kan uitvoeren. Cobi: "Ze werkt op school en zou dinsdag kinderen opvangen voor mensen die in de zorg werken."