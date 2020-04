Vrouw en kind bespuugd in Enkhuizen, gezin gaat nu in quarantaine

ENKHUIZEN - Een vrouw en haar éénjarige zoon zijn gisterenmiddag op De Gouw bespuugd door twee jongens op een scooter. Naast dat het een enorme schok voor de vrouw is, heeft het incident in deze tijd een behoorlijke consequentie. De vrouw gaat met haar gezin op advies van het RIVM twee weken in quarantaine, zo vertelt haar moeder aan NH Nieuws.

"Ze zit er heel erg mee", vertelt Cobi Blommestein, de moeder van de vrouw. "Ze zat helemaal onder en het heeft ook haar kind geraakt."

Haar dochter reed gisterenmiddag rond half zes over De Gouw in de richting van Enkhuizen. Twee jongens, allebei rond 20 jaar, komen haar tegemoet op een scooter. Wanneer ze haar voorbij rijden bespuugt één van de jongens haar en haar kind, die in de bakfiets zit.

Meer mensen bespuugd

Hetzelfde gebeurde bij de vrouw die op dat moment voor haar fietste. Cobi: "Mijn dochter ziet dat die vrouw voor haar een beetje slingerde en daar keek ze eigenlijk naar. Die werd dus ook bespuugd, mijn dochter door de ene en die vrouw door de ander."

Beide vrouwen fietsen door en hebben geen contact met elkaar gehad. De vrouw voor haar kon ze niet meer inhalen. In eerste instantie is ze 'heel erg kwaad' over de gebeurtenis. "Je weet niet wat nu..", verzucht Cobi. "Al vanaf 16 maart staat mijn eigen dochter hier van achter het hek met ons te praten, wij zijn echt heel voorzichtig."

In quarantaine

Uiteindelijk bellen ze het RIVM op. Cobi: "Die zeiden meteen 'u moet veertien dagen in quarantaine, u mag niet meer naar buiten'." Gevolg is dat de vrouw komende weken haar werk niet kan uitvoeren. "Ze werkt op school en zou dinsdag kinderen opvangen voor mensen die in de zorg werken."

Ook is er contact geweest met de politie. Cobi: "Na het RIVM werd ze doorverbonden met de politie en die nemen het verschrikkelijk hoog op." Daarnaast gaan ze zelf navragen of er camerabeelden beschikbaar zijn die meer kunnen vertellen over de twee jongens.