Zangeres Country Wilma stopt met zingen: "Het is mooi geweest"

SCHAGEN - "Ik ben 70 jaar en het is mooi geweest." De Schagense zangeres Country Wilma stopt na 31 jaar met zingen. "Het optreden wordt steeds moeilijker. Ik heb een zere knie. De vijver is zo vol met andere artiesten."

Country Wilma, ook wel Wilma Roos, begon haar carrière rond 1990. Haar artiestennaam Country Wilma werd ooit bedacht door Gerard Joling. Ze zong vooral Nederlandstalige feestmuziek en country. "Country is nooit echt geaccepteerd in Nederland. Misschien was de naam Country Wilma ook wel niet zo een goed idee", vertelt ze lachend aan NH Nieuws.

Maar niet alleen haar leeftijd maar ook het coronavirus heeft de stap om te stoppen makkelijker gemaakt. "Ik kan nergens meer terecht en het kan ook nog wel een jaar duren tot alles weer losgaat." En Wilma heeft geen zin om daarop te wachten. Samen met haar man is ze van plan te gaan reizen. "Mijn man wordt zometeen 67 jaar oud. We gaan volgend jaar naar Amerika om daar rond te reizen."