Duizenden kilo's groenten en fruit naar gezinnen die het nu extra moeilijk hebben

De maaltijddozen die ondernemers hadden bedacht, werden onder meer door Rabobank gekocht om ze in samenwerking met het Rode Kruis weg te geven aan gezinnen die niet bij de voedselbank komen. Abdelhamid, die via stichting Studiezalen cursussen geeft aan kinderen uit kansarme gezinnen, werd gevraagd om aan te wijzen wie de pakketten goed konden gebruiken.

De voedselpakketten zijn beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Zij werden door Rabobank Amsterdam met elkaar in contact gebracht, nadat de horeca door de coronacrisis acuut dicht moest. Op dat moment zochten leveranciers naar alternatieven om toch hun voedsel aan de man te brengen.

"Van de vijfduizend kilo zijn nog drie aardappelen over", vertelt Amsterdammer van het jaar Abdelhamid Idrissi vanmiddag tevreden.

"Gezinnen die het nu extra moeilijk hebben"

"Het zijn veel alleenstaande moeders en alleenstaande vaders, of juist hele grote gezinnen. Gezinnen die het al moeilijk hadden, maar door de coronacrisis nog moeilijker hebben", legt Idrissi uit. "Sommigen kennen de voedselbank niet eens, of hebben er geen recht op omdat ze het papierwerk niet kunnen aantonen."

Hij geeft als voorbeeld een moeder, wiens zoon mindervalide is. "Haar zoon is ouder dan achttien, daardoor heeft ze geen recht op sommige tegemoetkomingen. Door de coronacrisis valt haar schoonmaakwerk weg en zit ze nu direct in de problemen."

Gratis vrachtwagens

Ondernemersorganisatie Oram stelde gratis een loods beschikbaar waar alle voedselpakketten kunnen worden ingepakt. Motion Transport stelde gratis vrachtwagens beschikbaar en via Uber kwamen chauffeurs helpen bij het rondbrengen van de voedselpakketten.

Het succes van het initiatief smaakt naar meer: "De bedoeling is om dit tweewekelijks te gaan doen, zolang de crisis aanhoudt. Uiteindelijk moeten we wel kijken hoe we dat gaan betalen, maar er zijn al ondernemers die hebben laten weten dat ze er graag aan meewerken."