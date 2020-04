Coronamaatregelen zorgen voor veel minder toiletcapaciteit: "Ik kan geen kant meer op"

HEEMSTEDE - Maria Wiebosch (70) uit Heemstede heeft een stoma en kan geen kant meer op nu er steeds meer toiletgelegenheden door corona-maatregelen gesloten zijn. Maria trok er minstens twee keer per week op uit voor een wandeling in de duinen. Beweging is namelijk goed voor de stoelgang. Nu blijft ze noodgedwongen thuis.

Adobe Stock

Maria heeft een stoma en heeft na een toiletbezoek een half uur tot een uur de tijd voor ze weer moet. "Nu de (openbare) toiletten zijn gesloten van bijvoorbeeld horeca, tankstations, parkeergarages en supermarkten, kan ik geen kant meer op." "Ik maak graag een wandelingetje door de Amsterdamse Waterleidingduinen, maar boshut 't Panneland is nu dicht, dus dat doe ik niet meer. Ik volg nu een yogaklas via beeldbellen om toch in beweging te blijven." Maria heeft wel eens noodgedwongen haar stoma moeten legen in een bos, maar is niet van plan dit midden op straat te gaan doen. "Het is bijvoorbeeld ook een drama voor vrachtwagenchauffeurs. Alles is dicht. Wij vinden het altijd zo vies als die kerels staan te pissen langs de kant van de weg, maar ze hebben nu geen keuze."

Quote "Winkeliers die nog wel open zijn: stel uw toilet beschikbaar voor darmpatiënten" Ivo Thonon - Maag lever darm stichting

Maria's probleem wordt herkend door de Maag Lever Darm Stichting. "Voorop gesteld: wij staan achter de coronamaatregelen van de overheid", laat Ivo Thonon van de stichting weten. "Maar door die beperkingen zijn er veel minder toiletgelegenheden te vinden voor darmpatiënten of mensen met spijsverteringsproblemen." "Wij roepen ondernemers van de winkels of supermarkten die nog wel open zijn op om het toilet echt open te stellen. We krijgen nog altijd veel klachten van patiënten die geweigerd worden, ondanks dat ze hun toiletpas tonen." Alkmaar Ook gemeenten is gevraagd rekening te houden met de darmpatiënten. In Den Bosch bijvoorbeeld zijn extra openbare toiletten neergezet. Alkmaar, de meest toiletvriendelijke gemeente, doet dat niet. Een voorlichter laat weten dat de openbare wc's in parkeergarages gewoon open zijn. Via de HogeNood App kan je overal zien waar de toiletten zijn.