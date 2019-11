De Peiling: 'Er moeten meer openbare toiletten komen'

Er is nog steeds een groot tekort aan openbare toiletten. Sommige gemeenten zoals Alkmaar en Hilversum doen het goed, maar in andere gemeenten is het lang zoeken naar een wc en worden mensen met hoge nood in winkels, horeca of supermarkten nog wel eens geweigerd. Moeten er meer openbare toiletten komen?

Toiletalliantie

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) noemt zich samen met 12 andere organisaties De toiletalliantie. Ze vragen vandaag op Wereld Toiletdag aandacht voor het grote tekort aan openbare wc's in Nederland.

Alkmaar doet het goed

Samen met de app HogeNood, waarmee je op je telefoon de dichtstbijzijnde wc kunt vinden, is onderzoek gedaan in de 50 grootste Nederlandse gemeenten. Alkmaar komt als meest toiletvriendelijke gemeente uit de bus. Op de voet gevolgd door Amersfoort en Leeuwarden. Vorig jaar gooide Hilversum hoge ogen. Dit jaar werden er 1500 toiletten aangemeld in de app HogeNood. Een mooie groei, maar nog lang niet genoeg volgens de Maag Lever Darm Stichting.

Geweigerd

Volgens de Maag Lever Darm Stichting zijn er in Nederland ruim twee miljoen buik- en blaaspatiënten. Vier op de tien zeggen weleens geweigerd te zijn in winkels, horeca, supermarkten en overheidsgebouwen bij hoge nood. "Dit met het gevolg dat mensen de deur niet meer uit durven uit angst niet op tijd een toilet te vinden", zegt directeur Bernique Tool van de stichting.



Wat vind jij?

Moeten er veel meer openbare toiletten komen? Wil je daar ook iets voor betalen of zou een bezoekje aan de wc gratis moeten zijn? We horen het graag van je.