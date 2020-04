Podcast over en voor mensen met dementie: "Het gaat van optimisme naar diepe eenzaamheid"

HAARLEM - Met een podcast en privé-concerten probeert Haarlemmer Erik Zwiers mensen met dementie een hart onder de riem te steken. De grote kracht achter de Participatiekoren die rond deze tijd op verschillende plekken in Nederland, mensen met dementie delen van de Mattheüs Passion of de de Johannes Passion van Bach liet zingen, wil contact houden met de zwaar beproefde doelgroep tijdens de coronacrisis

NH Nieuws

Zwiers startte in 2018 met een koor waarbij geoefende zangers en professionele muzikanten mensen met dementie delen van de Passies met Bach liet zingen. De afgelopen jaren is het initatief uitgegroeid naar koren door heel Nederland. "Eergisteren hadden we het optreden in Haarlem gepland, maar dat kan natuurlijk nu niet", vertelt Zwiers. Maar machteloos aan de kant gaan zitten zit niet in zijn aard. "Hoe kan ik die mensen een beetje 'rugwind'geven?", vroeg hij zich af. Met behulp van zijn dochter die journalistiek studeert in Antwerpen, heeft hij nu een serie podcasts opgenomen, die vanaf vanavond te beluisteren zijn via een de speciaal opgerichte website Wij Zijn Nico. "Iedereen stuurt kaarten en dat soort dingen en dat is supertof, maar ik wil graag van de mensen zelf horen waar ze behoefte aan hebben. En dat dan de wereld in brengen." Hij merkt dat de verhalen uiteenlopen van "diepe eenzaamheid tot optimisme."

Quote "Kaartje sturen is supertof, maar ik wil weten hoe het met de mensen met dementie zelf gaat" Erik Zwiers

Zo spreekt Erik Zwiers aan de telefoon met de 67-jarige Haarlemmer Frank Jansen. "Hij zou dit jaar in het Participatiekoor meezingen, als een persoon met dementie die hulp heeft om de noten te volgen, maar ook als geoefende zanger. "Met hem gaat het goed, hij heeft bedacht dat hij nu veel tijd over heeft en gaat nu zelf muziek maken. Hij wil zijn eigen cd afmaken", vertelt Zwiers. Maar in verzorgingshuis Sint Jacob in Haarlem woont de 83-jarige Mary Oostwald. "Zij zit opgesloten in haar kamer en vindt de dagen erg zwaar. Om haar op te vrolijken wordt zij vanochtend met een klein privé-concert toegezongen door soliste Annelies van de Vries, begeleid door een celist en een violist. "Allemaal op gepaste afstand", verzekert Zwiers. Dat mini-concert werd uitgezonden via een live-stream op een facebookpagina.