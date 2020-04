Alkmaarse filterfabrikant: 'Productie mondkapjes had veel eerder kunnen beginnen'

ALKMAAR - Gisteren werd bekend dat onder meer de Alkmaarse filterfabrikant Afpro miljoenen mondneusmaskers per maand gaat maken. Als het kabinet daadkrachtiger had opgetreden, had dat veel eerder gekund, meent Afpro-directeur Joost Verlaan. "Nu hobbel je als Nederland achteraan, omdat elk land die grondstoffen wil hebben."

AdobeStock

Dat zegt hij in een interview met NRC. Vanwege de coronacrisis is de vraag naar mondneusmaskers enorm groot. Filterfabrikant Afpro en beddenspecialist Auping zagen de huidige schaarste al weken geleden aankomen en lieten de overheid weten dat zij de mondkapjes ook lokaal zouden kunnen produceren. Goedkeuring van minister Van Rijn liet echter nog twee weken op zich wachten. "Dat waren kostbare weken", zegt Verlaan. "Dan hadden we al veel eerder kunnen beginnen, bijvoorbeeld met het maken van afspraken met grondstofleveranciers."



In deze crisistijd is daadkrachtiger optreden van het ministerie noodzakelijk, zegt een betrokkene rond het ministerie tegen de krant. "Alles wordt eerst doorgerekend. Hoeveel kost dit? Kunnen we het voor deze prijs krijgen? Bij veel bedrijven is het nu gewoon afrekenen bij de poort, anders is het weg."

