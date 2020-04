Alkmaarse filterproducent gaat miljoenen mondkapjes per maand maken

Dat blijkt uit een rondgang van Trouw langs verschillende bedrijven, en wordt bevestigd door de betrokken ministeries. Ook beddenfabrikant Auping in Deventer gaat de mondkapjes maken.

Filters voor Wuhan

AFPRO kwam eerder dit jaar al in het nieuws omdat het de filters voor een nieuw ziekenhuis in Wuhan, het oorspronkelijke epicentrum van de coronauitbraak in China, mocht leveren. Dat was geen toeval, want het bedrijf heeft drie fabrieken in het Aziatische land.