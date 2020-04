Haven en sluis Broek op Langedijk gesloten vanwege coronamaatregelen

BROEK OP LANGEDIJK - De sluis en haven in Broek op Langedijk zijn dicht. Dit is het gevolg van de landelijke coronamaatregelen en de geldende noodverordening.

De sluis zal enkel bediend worden op woensdagochtenden om 10.00 uur en op zaterdagen om 12.00 uur, zoals dit ook buiten het vaarseizoen altijd het geval is.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier