Veiligheidsregio NHN: "Geen nieuwe maatregelen paasweekeinde, goed gedrag wordt beloond"

ALKMAAR - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert geen nieuwe maatregelen in tegen eventuele paasdrukte dit weekend. Burgemeester Bruinooge van Alkmaar wil, als voorzitter van de Veiligheidsregio, zoveel mogelijk gebieden openhouden.

De burgemeesters in Noord-Holland Noord besloten woensdag om voorlopig geen gebieden af te sluiten. Ondanks het genomen besluit maakt Bruinooge zich volgens zijn woordvoerder nog steeds zorgen over het aankomende paasweekend. "Het advies is nog steeds: blijf thuis, maak een ommetje, maar vorm geen groepen en houd afstand."

Landelijke lijn

Op basis van hoe het paasweekend verloopt, zal worden besloten of bepaalde gebieden toch afgesloten moeten worden. "Voor nu volgen wij de landelijke lijn", verklaart de woordvoerder van de burgemeester.

Verder benadrukt zijn woordvoerder dat goed gedrag zal worden beloond. "Als iedereen zich aan de maatregelen houdt, dan willen wij dat belonen door de regio niet verder op slot te draaien."