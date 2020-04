HV Volendam haalt doelverdediger Rob Goudriaan

VOLENDAM - HV Volendam heeft zich versterkt met Rob Goudriaan (rechts op foto). De negentienjarige doelman komt over van het Haagse HV Hellas, waar hij het afgelopen seizoen indruk maakte in de eredivisie.

Hij eindigde de reguliere competitie van deze jaargang met Hellas op de vierde plaats. Naast zijn wedstrijden in de eredivisie is Goudriaan een vaste waarde bij Jong Oranje en traint hij wekelijks bij de handbalacademie op Papendal.

"Ik heb er vertrouwen in dat ik naar het niveau kan toegroeien"

Quote

Toegroeien naar niveau

De keeper ziet het als een uitdaging om aan te haken op het niveau. "Ik ben mijzelf ervan bewust dat ik daar keihard voor moet trainen. Dat is ook iets wat mij stimuleert. Ik vind het heerlijk om naar een bepaald doel toe te werken. Ik weet dat het verschil tussen de eredivisie en de BENE-League vrij groot is, maar ik heb er vertrouwen in dat ik met snelle en kleine pasjes naar dat niveau kan toegroeien", concludeert Goudriaan.