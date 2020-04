Handballer Smits langer bij Volendam

VOLENDAM - Handballer Jorn Smits speelt ook komend seizoen bij Volendam. De 27-jarige linkeropbouwer kwam in februari transfervrij naar het vissersdorp en tekende een verbintenis tot het einde van het seizoen, met de optie voor nog een jaar. Die optie is nu gelicht.

Smits was dit seizoen in vijf wedstrijden goed voor 23 doelpunten. De Limburger is op dit moment bezig aan zijn tweede periode bij Volendam. Van 2012 tot en met 2016 droeg hij ook al het oranje tenue en ontpopte zich toen tot aanvoerder en vaste waarde bij het nationale team. Eerder kwam hij uit voor V&L, KEMBIT-LIONS, Skanderborg Håndbold, Randers HK en TV Emsdetten.