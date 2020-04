Broodnood-knop op website van Haarlem na verwarring over zzp-coronaregeling

HAARLEM - Haarlem heeft per direct een direct aanmelding voor 'broodnood' onder zzp'ers ingesteld op de website van de gemeente. Burgemeester Jos Wienen snapt de verwarring en onduidelijkheid onder de zelfstandig ondernemers zonder personeel, "maar we gaan nu in heel hoog tempo uitbetalen."

De volledige Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers, red.) is terug te vinden op de website van de gemeente. Daar staat sinds vanmiddag ook een directe link naar de zogenoemde 'broodnood'. Dat is al een langer bestaande regeling voor mensen die directe hulp nodig hebben omdat ze in finaciële problemen zijn gekomen. Zoals Kris Lauwen, de Haarlemse freelance illustrator die aan de noodbel trok. Burgemeester Wienen betreurt het dat er in contact met haar een misverstand is ontstaan. Zij kan direct aanspraak maken op de broodnood. "Het is geen wereldbedrag, maar je kan er wel de boodschappen mee doen”, vogens Wienen.

Ruim 6.000 zzp'ers in Haarlem en nog eens 4.000 in de gemeenten Zandvoort, Velsen, Beverwijk en Heemskerk waar de gemeente Haarlem ook de Tozo voor regelt, hebben zich in ieder geval aangemeld voor een aanvullende inkomensondersteuning. "De paniek onder hen snap ik heel goed", vertelt burgemeester Wienen in een interview met NH Nieuws. "Soms zijn de inkomsten van de ene op de andere dag weggevallen."

Onrust

IIn Haarlem was onrust ontstaan onder zzp'ers, nadat zij na melding van hun situatie een mail kregen met een formulier dat ook nog eens ingevuld moest worden. Dat is volgens Wienen nodig om de voorwaarden die het Rijk stelt aan de tegemoetkomingregeling goed te kunnen verwerken.

Haarlem heeft er niet voor gekozen om, zoals minister Koolmees de gemeentes heeft toegestaan, alvast een voorschot te verlenen op de Tozo. "Dat lijkt ons niet verstandig, omdat de administratieve last dan later heel hoog wordt", vindt Wienen.

De voorwaarden die nu door het rijk gesteld zijn, betreffen bijvoorbeeld de branche van werkzaamheden. "Een schilder komt bijvoorbeeld niet in aanmerking, omdat zijn werk gewoon kan doorgaan." Volgens een eerste schatting van de gemeente Haarlem voldoet 60 procent van de aangemelde zzp'ers aan de voorwaarden van de Tozo. Bij de overige 40 procent aanvragen moet gecontroleerd worden wat het inkomen is uit een tweede baan in loondienst. Of dat er toch nog verwachte inkomsten zijn uit freelance-opdrachten. Maar ook dat zal in 'hoog tempo' gedaan worden, zegt Wienen toe.