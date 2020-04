Corona-hulp komt veel te laat voor Haarlemse freelance illustrator: "Kan huur niet meer betalen"

HAARLEM - Ze heeft geld van een vriend moeten lenen om de huur voor de komende maand te betalen. Illustrator Kris Lauwen, die als zzp'er toch een aardige boterham kon verdienen met haar opdrachten, zit op zwart zaad. Ze is één van de ruim 6.000 ondernemers die financiële steun heeft aangevraagd bij de gemeente, maar het duurt haar veel te lang.

Kris Lauwen

Omdat ze voor haar commerciële werk ook buitenlandse opdrachtgevers heeft, merkten Lauwen eind januari al een terugloop in het aantal opdrachten. Veel werd 'on hold' gezet, vertelt ze aan NH Nieuws. "Mijn buffer ben ik al kwijt", en nu is ze afhankelijk van haar vrienden die zelfs haar boodschappen betalen. Noodmaatregel Ze lacht terwijl ze haar verhaal doet, maar vindt het wel cru. Zeker nu de noodmaatregel Tozo (Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers, red.), een versimpelde regeling voor bijstand voor zzp'ers, in Haarlem maar traag van de grond komt. Lauwen vulde tweeënhalve week geleden al het formulier in en bleek ook recht te hebben op de noodhulp. Maar nog steeds heeft ze geen geld ontvangen. Ze raakt nu lichtelijk in paniek. "Ze snappen niet dat het huis, eten en mijn leven er vanaf hangt", verzucht de Haarlemse zzp'er. In andere vergelijkbare steden, zoals Breda, is wel een voorschot betaald aan de ondernemers die het hoofd niet boven water kunnen houden. Deze week bleek dat in Haarlem de aanvraag voor de noodhulp zelfs opnieuw gedaan moest worden. En het correcte formulier staat nog steeds niet online.

Reactie van de gemeente Haarlem: De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) staat online. Haarlem voert de regeling uit voor de gemeenten Haarlem, Zandvoort en Beverwijk. Veel ondernemers hebben eerder via 155.nl een aanmelding voor de regeling gedaan. Zij ontvangen voor eind van deze week van de gemeente een e-mail met een link naar de webpagina waarop het digitale aanvraagformulier aanklikbaar is. Dit gebeurt gespreid zodat we kunnen garanderen dat het systeem niet overbelast raakt. De mensen die het eerst hebben aangevraagd, worden het eerst geholpen. Het aantal aanvragen is groot. Vanaf het moment van de definitieve aanvraag tot de afhandeling staat een periode van maximaal vier weken. Alles wat eerder kan, gebeurt eerder. We willen zoveel mogelijk mensen zo spoedig mogelijk helpen. Echter, de druk op het systeem is groot, daarom het verzoek om niet allemaal tegelijk op de knop te drukken, maar de aanvraag in de loop van de week te doen.

Nood breekt wet Kris Lauwen heeft de kwestie aangekaart bij de gemeente via raadslid Moussa Aynan van Jouw Haarlem. Hij wil dat de gemeente sneller te hulp schiet: "In dit soort noodsituaties moet snelheid boven zorgvuldigheid gaan. Nood breekt wet." Ondertussen is de opdrachtloze illustrator naarstig op zoek naar oplossingen om toch een inkomen binnen te krijgen. Zo wil ze misschien online lessen aanbieden. "Als freelancer weet je waar je aan begonnen bent en ik heb ook wel een hard harnas gekweekt", zegt ze lachend. "Maar ik baal dat de gemeente onbedoeld zo moeilijk doet."