Quarantaine-sessies: Joki Beerendonk

Joki Beerendonk heeft thuis speciaal een 'oud hoekje' ingericht, waar ze lievelingsliedjes zingt voor mensen die deze via een persoonlijke boodschap aanvragen voor zichzelf of vrienden en kennissen. Zo probeert ze 'toch een beetje liefde te verspreiden' in deze onzekere tijden. Vandaag zingt ze een aangepaste versie van het nummer 'Flink Zijn' van Robert Long, waar vriendin Loes Appels een speciale tekst voor heeft gemaakt, onder de naam 'Ons Samen'.