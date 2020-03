Want door de coronacrisis zitten er heel veel artiesten thuis. Daar hebben we iets voor bedacht: de quarantaine-sessies. Dat kan in Amsterdam, maar zeker ook in de rest van Noord-Holland, want AT5 en NH Nieuws slaan de handen ineen tijdens deze coronacrisis.

Voor een optreden sturen we alleen een cameraman die jou of jullie op gepaste afstand kan filmen. We registeren het optreden bij je thuis en zenden dat op een later tijdstip uit op tv, de website en social media. En zo kunnen je fans je toch nog zien optreden.