Grote actie strandtenthouders langs de hele kustlijn: "Ze zijn ons vergeten"

ZANDVOORT - Strandtenthouders langs de hele Nederlandse kustlijn hebben vandaag met een grote ludieke actie aandacht gevraagd voor hun situatie. De exploitanten staan financieel zwaar onder druk omdat ze geen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling voor tegemoetkoming in de loonkosten. 'Strandtenten in het NOW', was de noodkreet die van Callantsoog tot en met Schiermonnikoog op het strand stond geschreven met strandbedden, parasols en surfboards.

"Ze zijn ons gewoon vergeten. We zitten allemaal in het nauw", legt Niels Priester van de Vereniging van Strandpachters Zandvoort uit. Bij het berekenen van de tegemoetkoming baseert de overheid zich op de maand janauri. Maar seizoenswerkers als strandexploitanten draaien amper omzet in die maand.

De ondernemers draaien veel meer omzet in maart en april dan in januari. Dus zegt de overheid: u heeft geen compensatie nodig. De strandpachters vinden dat een gat in de regeling die tot faillissementen kan leiden. In de regeling moet bijvoorbeeld worden gekeken naar de omzet in dezelfde maand een jaar terug. Dan zie je grote verschillen nu de horeca van het kabinet moet sluiten vanwege de coronacrises.

Kijk hieronder naar dronebeelden van de actie in Zandvoort, gemaakt door Barry van der Waart: