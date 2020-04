Strandtenthouders vallen buiten de boot bij regeling in dienst houden personeel

ZANDVOORT - Strandtenthouders in Zandvoort trekken aan de bel bij minister Koolmees. Zij kunnen in deze coronacrisis niet terecht bij de overheid voor tijdeijke tegemoetkoming in de loonkosten. Een maatregel die juist in het leven is geroepen voor ondernemers die het lastig hebben in deze coronatijden.

Om een tegemoetkoming in de loonkosten toe te kennen, baseert de overheid zich op omzetgegevens van januari van dit jaar, of anders november van vorig jaar. "Strandpachters en seizoensbedrijven zijn volledig buitenspel gezet", zegt Niels Priester, woordvoerder van de Vereniging van Strandpachters Zandvoort. Een oplossing zou zijn om omzetgegevens van een jaar geleden te gebruiken om uit te rekenen of er tegemoetkoming nodig is.

Geen ontslagen

De tegemoetkoming in de loonkosten is bedoeld om te voorkomen dat ondernemers personeel moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis. Een van de coronamaatregelen is dat de horeca is tot en met 28 april gesloten moet blijven.

Priester: "Het is natuurlijk heel goed dat het kabinet deze regeling in het leven heeft geroepen. Maar ik denk dat ze in de haast ons vergeten zijn. Ik heb nog steeds de hoop dat dat het geval is en dat ze dit zo snel mogelijk gaan recht trekken."

Buitenspel

Volgens woordvoerder Priester worden de strandpaviljoenhouders buitenspel gezet in de zogeheten NOW-regeling die bedoeld is om mensen zo veel mogelijk in dienst te houden. Deze ongewenste positie geldt volgens hem voor alle seizoensafhankelijke bedrijven en dus oo voor een groot deel van de horeca. In de huidige uitwerking schiet de regeling compleet aan dit doel voorbij, zeggen de strandondernemers. De berekening is gebaseerd op de loonsom van januari 2020 is daarom 'volstrekt scheef en kost ondernemers het hoofd.'

Stormen

Priester legt uit: "In november liggen we als strandtent stil en januari is de slechtste maand van het jaar in de horeca. Ik had in januari nog niemand in dienst. In februari ben ik contracten met personeel aangegaan omdat we niet meer met 0-urencontracten mogen werken. Bovendien hadden de eerste weken te maken met slecht weer. Eerst waren er stormen en toen we net open waren, konden we alweer dicht."

Wanneer er geen aanpassing komt in de regeling zijn ondernemers alsnog genoodzaakt om op korte termijn personeel te ontslaan. Er moet volgens Priester daarom een aanpassing komen in de berekening. De Vereniging van Strandpachters Zandvoort roept de minister in een brief daarom op tot een uitvoering van de NOW die aansluit op de doelstelling.