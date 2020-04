Toch nog financiële ondersteuning voor tatoeëerster Saskia: "Hard voor gevochten"

ENKHUIZEN - In eerste instantie viel Saskia, samen met al haar Nederlandse tattoo-collega's, buiten de boot voor de financiele ondersteuning van de overheid door de corona-crisis. En toen kwam gisteren het verlossende woord dat haar branche alsnog aan de lijst voor vergoedingen is toegevoegd. Ze is enorm opgelucht, maar of het genoeg is, is de vraag.