Steunregeling voor ondernemers uitgebreid: ook 4.000 euro voor tattooshops en tandartsen

NOORD-HOLLAND Het kabinet heeft de steunregeling voor ondernemers die als gevolg van de coronacrisis financiële schade lijden, uitgebreid. Vanaf nu maken onder meer ook tattooshops en tandartsen aanspraak op 4.000 euro compensatie.

ANP/NH Nieuws

Dat meldt mediapartner NOS. Behalve om tandartsen en tattooshops gaat het om taxichauffeur en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden. De regeling geldt voor midden- en kleinbedrijf (mkb'ers) en de 4.000 euro is een gift. Eerder deden diverse ondernemers uit bovengenoemde branches tegenover NH Nieuws al hun beklag over het uitblijven van financiële compensatie. "Ze zijn allemaal wel een beetje in paniek", zei tattoo-koning Henk Schiffmacher over zijn collega's. "Vooral de shopeigenaren. Die hebben de huur die doorloopt, en afspraken zijn allemaal afgezegd."

De Alkmaarse tatoeëerder Erik van Eijk zei zich gediscrimineerd te voelen. "Alles waar je keihard voor gewerkt heb, wordt je afgenomen." Hoewel hij eerder al wel in aanmerking kwam voor financiële steun van de gemeente, zou hij daarmee niet gered zijn, vertelde hij. "De overheid beslist over leven en dood. En dat is beschamend"

NH Nieuws

Naast het noodkrediet van 4.000 euro per mkb'er trekt het kabinet ook 12 miljard euro uit om garant te staan voor leverancierskredieten. Omdat banken vanwege de crisis er niet happig op zijn om garant te staan voor kredieten, neemt de overheid die taak tijdelijk over, in de hoop daarmee de economie een dienst te bewijzen.