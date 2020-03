Alkmaar Alkmaarse tatoeëerder in zwaar weer: "Overheid beslist over leven en dood, beschamend"

ALKMAAR - Marcel van Eijk van Tattoo 22 in Alkmaar voelt zich in de steek gelaten. Terwijl andere ondernemers vanwege het coronavirus financiële steun van de overheid ontvangen, krijgt hij geen cent. Het vak van tatoeëerder valt niet onder de regeling. "We voelen ons gediscrimineerd."

De tattooshop van Van Eijk aan de Gedempte Nieuwesloot is door het coronavirus gesloten. Alle klanten die gepland stonden heeft hij moeten afbellen. Het thuiszitten begint hem ook aardig de keel uit te hangen. "Ik ben zelf aardig druk in mijn kop, dus dan komen de muren al snel op je af." Tegemoetkoming Van Eijk heeft op dit moment geen inkomsten en dus wilde hij gebruikmaken van de tegemoetkoming die het ministerie van Economische Zaken in het leven heeft geroepen om getroffen ondernemers te helpen. Maar Van Eijk kreeg nul op het rekest. Het vak van tatoeëerder valt niet onder de regeling. "De overheid erkent ons beroep kennelijk niet. Ze zijn ons liever kwijt dan rijk", verte;t Van Eijk boos aan NH Nieuws. De tatoeëerder kan wel bij de gemeente aankloppen voor een uitkering maar daar is hij niet mee gered. "Alles waar je keihard voor gewerkt hebt, wordt je afgenomen." Berschamend Hij hoopt dan ook dat het kabinet de lijst met beroepen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, wil verruimen. Want zoals het nu gaat, is het niet eerlijk. "De overheid legt ons ook regels op. We moeten betalen voor je vergunnigen. Ze kunnen wel hun hand ophouden, maar als je ze nodig hebt, zie je ze niet. De overheid beslist over leven en dood. En dat is beschamend."