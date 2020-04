Dierenambulance Den Helder gestopt met rijden: "Zorg voor vrijwilligers gaat voor"

"Het is en blijft vrijwlligerswerk", vertelt Noes van Dalen van de dierenambulance aan NH Nieuws. "De chauffeurs zijn voornamelijk ouderen en zij hebben vooral moeite met het overdragen van de auto's. Je moet dan toch even samen rijden om elkaar thuis te brengen. Dat lukt niet als je tegelijkertijd anderhalve meter afstand moet houden."

Op Facebook verwijst de dierenambulance Den Helder bij spoed en voor noodgevallen door naar de dierenarts. Van Dalen: "Het is heel vervelend, maar het is niet anders. We proberen nog wel een telefonische hulplijn of een hulplijn online te krijgen, om mensen op weg te helpen. Daarover weten we later deze week meer."

Noodgevallen

"De dierenambulance Schagen rijdt nog wel", zegt Lettie Stronk van de dierenopvang Schagen. "Het is een minimaal team, maar we rijden met één chauffeur en we ontsmetten de auto's zoveel mogelijk. En we rijden echt alleen in noodgevallen en nemen ook alleen in nood dieren op in het asiel."