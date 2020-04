Stichting Juttersgeluk vraagt Zandvoorters wensen in te sturen voor Window of Hope

ZANDVOORT - Een klavertje vier van tientallen gejutte stukjes groen plastic afval hangt vanaf deze week op het raam bij Stichting Juttersgeluk in Zandvoort. Een teken van geluk, hoop en vertrouwen in de toekomst. De bedoeling is dat het hele raam vol komt te hangen met wensen en steunbetuigingen van Zandvoorters.

“Ook in deze uitdagende tijd, terwijl onze jutters noodgedwongen thuis zijn, willen we ons vertrouwen in de toekomst met de wereld delen", aldus Suzanne Klaassen van Stichting Juttersgeluk, dat kantoor houdt aan de Passage. "We hopen dat het Window of Hope een plek wordt, waar Zandvoorters zichzelf en anderen een hart onder de riem kunnen steken en zo vertrouwen te houden in de toekomst.” Zandvoorters kunnen hun tekst of wens opsturen naar de stichting. Er zijn ook kaarten met het 'gejutte klavertje vier' te bestellen, om zelf naar iemand op te sturen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.