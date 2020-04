Gehandicaptenzorg Leekerweide tijdens coronacrisis: "Huilen omdat bingo door kon gaan"

Het is moeilijk uit te leggen aan de cliënten met een beperking. "Voor sommigen was het vooral in het begin even lastig. Vooral het ontbreken van contact met dierbaren. We doen wel aan videobellen, zodat ze even met ze kunnen praten. Maar het is ook voor ouders emotioneel", vertelt de begeleider.

De medewerkers proberen het leven zo normaal mogelijk door te laten gaan, en daarin is vrijetijdsbesteding essentieel. Nanda Schouten en haar collega's van VrijetijdsbestedingNH hebben het dan ook extra druk. "We proberen te helpen door zoals vandaag een keer pannenkoeken te bakken, of een balkonbingo te organiseren. We zijn ook heel dankbaar voor al het aanbod van artiesten om hier op te treden."