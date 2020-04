Voor slechtziende Mike (18) is de wereld nu nog kleiner: "Die 1,5 meter is lastig"

Mike heeft een zeldzaam syndroom en is daardoor bijna blind. Zijn droom om bakker te worden, staat vanwege het coronavirus in de ijskast. Daardoor is zijn wereld 'wel heel klein geworden', zo vertelt moeder Wendy Bouwmeester. "Helaas gaat hij alleen nog maar de deur uit om een rondje met de hond te lopen, of met mij mee voor een boodschap. Vooral in de supermarkt is het lastig om de anderhalve meter aan te houden, dus neemt hij zijn stok mee."

'Help blinden en slechtzienden'

De Oogvereniging krijgt veel signalen dat de afstandsmaatregel in de praktijk vaak mis gaat bij blinden en slechtzienden. "Ook mensen die blind of slechtziend zijn willen niets liever dan zich houden aan de richtlijnen van het RIVM", aldus directeur Luuk-Jan Boon. "We roepen iedereen dan ook op hen hierbij te helpen. En we adviseren mensen met een visuele beperking met klem om zich herkenbaar te maken door middel van een stok."

Volgens Wendy helpt het Mike om zijn stok mee te nemen, ook al heeft hij hem in principe niet altijd nodig. "Maar voor die anderhalve meter is het fijn. Misschien moeten we allemaal maar met zo'n stok gaan lopen", grapt ze.