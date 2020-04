Medewerkers spoedeisende hulp Tergooi dansen op nummer 'Anderhalf'

HILVERSUM - Tussen het harde werk door moet in het ziekenhuis ook af en toe worden ontspannen. Drie medewerkers van de Tergooi-ziekenhuizen doen dit met een dansje in vol ornaat.

Uitgerust met de defribillator, spuit en beademingsmasker danst het ziekenhuispersoneel synchroon op het nummer 'Anderhalf' van Ali B., Poke en Judeska. In dat lied vragen de artiesten aandacht voor de regel dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden in verband met het corona-virus.



De video is door het ziekenhuis op Twitter geplaatst. "Even ontspannen op de SEH", schrijft het Tergooi. Vorig week plaatsten ook agenten een filmpje van een dansje om het belang van het afstand bewaren te onderstrepen.