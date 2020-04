Extra hulp voor familie Louwaard, nu ook zoon Huub met down thuis is

De eerste twee weken dat alle drie de kinderen thuis zaten, waren voor Machteld intens, maar het gezin heeft wat verlichting gevonden. Dochter Fien gaat sinds deze week vier ochtenden per week naar een dagopvang. En dat maakt het verdelen van aandacht nu iets makkelijker. "Het is een enorme verbetering ten opzichte van wat het was. Absoluut", vertelt Machteld.

Ook voor Koen is het prettig. "Papa begeleidt of Huub of hij helpt mij. Of mama doet dat. Dat is wel fijn, want dan word ik ook geholpen in plaats van alleen Huub en Fien." Niels en Machteld hebben ook een andere manier gevonden om het schoolwerk zo goed mogelijk te laten verlopen. "We hebben een schema voor Huub, dat maken we meer met pictogrammen en we hebben een schema voor de andere kinderen. Dat is ook wel voor de structuur fijn om een schema te hebben."

"Trek aan de bel"

In het dagelijks leven coacht Machteld andere moeders die een kind hebben met het syndroom van down. Voor gezinnen die in dezelfde situatie zitten, heeft ze nu een duidelijke oproep. "Trek aan de bel. Vraag om hulp. Als iets niet aangeboden wordt, vraag er dan gewoon om, want dat helpt in het dagelijks functioneren."