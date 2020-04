Handhavers Amstelveen klaar voor mooi-weer-drukte: "We blijven niet waarschuwen"

AMSTELVEEN - NH Nieuws volgt vandaag handhavers Rob en Jamie tijdens hun ronde in Amstelveen. Net als in veel andere gemeenten wordt er gecontroleerd of iedereen genoeg afstand houdt en of er zich geen groepen groter dan drie personen vormen.

NH Nieuws

Het is rustig in het winkelcentrum van Westwijk. De mensen staan netjes op afstand in de rij voor de supermarkt. Ook verderop in het centrum valt geen onvertogen woord. Toch voelen Rob en Jamie zich zeker niet overbodig. "We merken dat iedereen zo langzamerhand wel het belang van de anderhalve meter begrijpt, dus het is alleen maar goed dat we mensen erop blijven wijzen", vertelt Rob.

Vanwege de voorspellingen voor het mooie weer dit weekend en de mogelijke drukte wordt door politie en handhaving actief gemonitord. Bij overtreding van de maatregelen wordt sneller beboet. "In ons systeem kunnen wij vrij snel zien of iemand al eerder is gewaarschuwd. Als dat zo is, dan krijgt 'ie direct een bekeuring. We blijven niet waarschuwen", vertelt Jamie. "Vierhonderd euro is toch zonde van je geld, omdat je niet anderhalve meter uit elkaar blijft", vult Rob aan.

Inwoners worden opgeroepen drukke plekken zoveel mogelijk te mijden. Dat geldt onder andere voor het Bloesempark in het Amsterdamse Bos. Vandaag is het echter rustig bij het Bloesempark. "Het ziet er prima uit. Geen groepen of drukte. Mensen zitten netjes uit elkaar", constateert Jamie. "We hebben wel zeker het idee dat de mensen het door ons oprtreden hebben begrepen."

Vanwege signalen van drukte door de vele wielrenners wordt op de fietsroute Ronde Hoep extra gesurveilleerd. Ook voor wielrenners geldt de oproep: blijf zoveel mogelijk thuis. Ook sportvelden zijn gesloten. Om recreatie verder te ontmoedigen worden sanitaire voorzieningen zoals gemeenschappelijke toilet- en douchevoorzieningen gesloten op recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleine kampeerveldjes bij parken, natuurgebieden en strandjes.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier