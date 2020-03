Amstelveen zet extra handhavers in om inwoners in de gaten te houden

AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen zet extra handhavers in die zeven dagen per week moeten controleren of inwoners zich houden aan de coronamaatregelen.

ANP

Het gaat dan bijvoorbeeld om het houden van minimaal anderhalve meter afstand, groepsvorming met drie of meer personen en het gebruik van locaties die tijdelijk zijn gesloten, zoals sportvelden. Om dat zeven dagen lang goed te kunnen doen, springen er tijdelijk handhavers van andere gemeenteafdelingen bij, zoals parkeer- en woonfraudecontroleurs. 'Volksgezondheid staat voorop' De bedoeling is dat er minimaal zes Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) rondlopen in de verschillende wijken, zegt wethouder Herbert Raat: "Het overgrote deel van de Amstelveners houdt zich aan de maatregelen, maar dat geldt niet voor iedereen. De volksgezondheid staat voorop en daarom zetten we fors in op handhaving." Naast de gewone handhavers, zet de gemeente ook in op toezichthouders in burger, zoals medewerkers van het anti-inbrakenteam. Volgens de gemeente hebben zij het rustiger omdat mensen geacht worden zoveel mogelijk thuis te blijven.