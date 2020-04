Museum de Turfschuur Kolhorn moet nog even wachten met heropening

"We zijn alles opnieuw aan het inrichten", vertelt voorzitter Tinus Kleine. "Er stonden hier heel veel spullen en dat werd eigenlijk een beetje te compact neergezet. Dus we proberen er wat ruimte in te krijgen. Ook willen we meer gebruik gaan maken van audiovisuele middelen. Dat past meer bij deze tijd."

Het museum vertelt de geschiedenis van Kolhorn als voormalig Zuiderzee-dorp. Tot de inpoldering in de 19e eeuw was de Westfriesedijk het enige dat het dorp van de zee scheidde. "Dit is de laatste anjovis die gevangen is, "zegt Kleine met een glimlach, "Hij staat op sterk water. We hebben dit in bruikleen van het Zuiderzeemuseum. Leuk om hier te kunnen laten zien."

Tweede Wereldoorlog

Het museum wil in de toekomst ook tijdelijke tentoonstellingen gaan inrichten. Voor de eerste editie is gekozen voor het thema Kolhorn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Samensteller Chris Dijkshoorn werd zelf geraakt door de lokale geschiedenis toen hij ontdekte dat er tijdens de oorlog een uit de lucht geschoten bemanningslid door zijn eigen dak was gevallen.

"Dat was wel het begin. Ik ben hier 11 jaar geleden komen wonen en ben toen op zoek gegaan naar verhalen over de oorlog. Ik wilde natuurlijk weten wie er door mijn dak was gevallen. In die zoektocht kom je in contact met andere mensen en verhalen. En dat heeft geleid tot de tentoonstelling die hier te zien zal zijn."

Heropening

Het was eigenlijk de bedoeling dat het museum op 18 april de deuren zou openen. De coronacrisis maakt dat onmogelijk, vertelt voorzitter Kleine: "Wij moeten ons ook aanpassen. We houden de maatregelen in de gaten. Als de regering bijvoorbeeld zegt dat we weer open mogen op 1 juni dan doen we dat. Maar of dat gaat lukken is maar de vraag."