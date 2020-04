Dierenambulance en brandweer slaan handen ineen: "Samen dieren van coronapatiënten ophalen"

AMSTERDAM - De dierenambulance overlegde woensdag over huisdieren die mogelijk alleen achterblijven bij ziekenhuisopname van hun baasje. "Dat bleek hard nodig, want twee dagen later kregen we het eerste belletje", vertelt Margje de Jong van de Dierenambulance Amsterdam.

Uiteindelijk was de brandweer de reddende engel. "De brandweer was meteen heel erg behulpzaam.” Binnen no-time zou er een protocol zijn opgesteld, waardoor de brandweerlieden konden helpen. Dat was ook wel nodig, want vrijdag werd de Dierenambulance gebeld door een ongeruste buurman. Zijn buur was namelijk opgenomen in het ziekenhuis met coronaklachten, maar had ook een kat van veertien jaar oud.

Het was een gek gezicht vrijdagavond. Drie brandweerlieden in vol ornaat en medewerkers van de dierenambulance in zelfverklaarde 'maanpakken'. "Onze vrijwilligers zijn niet getraind op het gebruik van dergelijke beschermingsmiddelen", aldus De Jong. De organisatie moest dus op zoek naar een veilige manier om huisdieren van opgenomen coronapatiënten te kunnen opvangen.

"We hebben de kat uiteindelijk met hulp van de brandweer opgehaald." Het beestje zit nu twee dagen in quarantaine in het dierenasiel. Dat houdt in dat de medewerkers daar met extra maatregelen het dier verzorgen. "We nemen het zekere voor het onzekere. Het wordt namelijk wel aangetoond, dat het eventueel via de vacht kan worden overgedragen." Na twee dagen zou het virus dat eventueel in de vacht kan zitten, niet meer leven. "Dan heeft de buurman aangegeven te willen regelen dat er voor de kat wordt gezorgd."

De Jong benadrukt dat het verstandig zou kunnen zijn om met je buren dit soort dingen te bespreken. "Sein je buren in, wat zij voor jouw huisdier kunnen betekenen bij eventuele ziekte." De brandweer heeft in ieder geval aangegeven de Dierenambulance vaker te willen assisteren in dit soort gevallen.