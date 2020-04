Deze ondernemers profiteren wél van corona: "Tondeuses zijn niet aan te slepen"

IJMUIDEN - Het zijn barre tijden voor de middenstand. De ene na de andere winkel dreigt op de fles te gaan. Maar zoals zo vaak zijn er uitzonderingen: bedrijven die geen last hebben van de coronacrisis of er tijdelijk zelfs van profiteren. Zo ook in de IJmond.

Het voert te ver om te stellen dat 'The Read Shop Express' op het Marktplein in IJmuiden gouden tijden beleeft. Maar eigenaar Paul Worp durft wel te zeggen dat het 'redelijk goed loopt' bij hem. Zeven Zussen "Mensen hebben duidelijk tijd en zin om te lezen", zegt hij. "Nummer één zijn de boeken uit de Zeven Zussen-reeks van Lucinda Riley. Maar ook het boek over Nouri, de voetballer van Ajax die in coma ligt, doet het goed. Dan heb je ook nog de biografie van Patty Brard en een boek over barbecueën van Jord Althuizen die goed verkopen."

Waar Worp niet op had gerekend, is dat hij veel meer wenskaarten verkoopt dan voorheen. "Het rek is bijna leeg. Sta je niet bij stil. Maar mensen kunnen natuurlijk niet meer op visite of moeten afzien van de paasbrunch. Dan is zo'n wenskaart een mooi alternatief."

Worp draait hierdoor een aardige omzet en dat is niet alleen door de verkoop van boeken en kaarten. Ook de legpuzzels, kruiswoordraadsels en knutsel- en schetsartikelen gaan veel harder dan anders. "We moeten het niet overdrijven hoor, maar het is mooie vervanging voor het geld dat we anders verdienen met de verkoop van cadeau-artikelen. Dat ligt bijna stil." Legpuzzels uitverkocht Bij Intertoys op de Breestraat in Beverwijk kan hetzelfde positieve verhaal worden opgetekend. "We verkopen veel minder knikkers, frisbees en tennissetjes, maar daar tegenover staat dat we meer bordspellen verkopen zoals Monopoly en 30 Seconds. Daar zijn we aardig doorheen, maar gelukkig komt er weer nieuwe aanvoer. Die loopt gelukkig goed, dus geen lege schappen hier."

Pizza's Een meer voor de hand liggend succes is dat van Ruud de Vries, eigenaar van zeven New York Pizza-vestigingen in de IJmond en daarbuiten. "De eerste week van de crisis hadden we het juist niet druk. Toen was iedereen aan het hamsteren. Maar nu is echt van een piek sprake. Dat is fijn, maar ik vind het ook lastig. Ik heb toch liever normale omstandigheden. Als je hoort wat voor bedrijven er allemaal omvallen: daar schrik je van."

De coronacrisis heeft ook het personeelsprobleem van De Vries opgelost. "Ik had te weinig mensen, maar nu juist een heleboel sollicitaties van jongeren die hun baantje in de horeca zijn kwijtgeraakt."

Ook de Expert-vestiging van Roy Wisker op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden doet het goed. "Printers, laptops en ook thermometers zijn niet aan te slepen", zegt Roys moeder Clazina. "Ook de verkoop van televisies loopt goed en zeker de koelkasten en diepvriezers gingen in het begin hard. Toen waren mensen aan het hamsteren en hadden ze ruimte nodig om hun spulletjes in kwijt te kunnen." Hoewel vooral de verkoop van televisie goed loopt, heeft Wisker niet te maken met lege schappen. "Nee, met het oog op het EK heb ik best groot ingekocht. Was een gokje, maar je ziet hoe gek dingen soms lopen." Tondeuses Grootste hit bij Expert is de tondeuse. Roy Wisker: "Ik denk dat ik er in één week een stuk of vijftig heb verkocht. Echt niet aan te slepen! Iedereen gaat zijn eigen haar doen." Met een lach: "We lopen straks allemaal met een Coupe Corona."