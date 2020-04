KLM vliegt twee keer naar Australië om gestrande Nederlanders te halen

Een Boeing 777 van KLM is vanavond vanaf Schiphol richting Australië vertrokken om gestrande Nederlanders te repatriëren. Maandag vertrekt er opnieuw een Boeing richting Sydney. Daarna werkt KLM samen met Malaysia Airlines om in totaal 2000 Nederlanders naar huis te vliegen. Het is voor het eerst in 19 jaar dat KLM weer naar Australië vliegt.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM voert de vluchten uit in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze eerste vlucht, de KL827, is in totaal vier dagen onderweg van Amsterdam naar Sydney en weer terug. De bemanning maakt een tussenstop in Kuala Lumpur (Maleisië) en zal na een overnachting doorvliegen naar Australië. Malaysia Airlines Dezelfde vlucht wordt tussen 6 en 10 april herhaald. KLM bereidt nog eens vier vluchten naar Kuala Lumpur voor om in samenwerking met Malaysia Airlines de in totaal 2000 Nederlanders op te kunnen halen. Malaysia Airlines pikt die reizigers in meerdere Australische en Nieuw-Zeelandse steden op en brengt ze vervolgens naar Kuala Lumpur. Van daaruit vertrekken ze dan met KLM terug naar Schiphol. De repatriëringsvluchten zijn gepland om Nederlanders te helpen naar huis te kunnen komen. Door de coronacrisis zijn niet in staat om zelf hun terugkeer te regelen. Ze worden nu geholpen door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Verbond van Verzekeraars, de reisbrancheorganisatie ANVR en KLM.