'KLM vliegt morgen naar Australië voor repatriëringsvlucht'

KLM vliegt morgen waarschijnlijk naar de Australische stad Sydney om gestrande Nederlanders te repatriëren. Het zou voor het eerst in ruim 19 jaar zijn dat KLM naar 'Down Under' vliegt.

NH Nieuws/Doron Sajet

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM heeft voor morgen een Boeing 777-200ER naar Sydney ingepland, maar het toestel zal eerst een tussenstop maken in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Daar overnacht de bemanning om vrijdag door te vliegen naar Australië. De KL827 zou een repatriëringsvlucht zijn die gecoördineerd is door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken wilde de vlucht nog niet aan NH Nieuws bevestigen. "De vlucht staat met potlood in het vluchtschema geschreven", aldus de zegsman. Het ministerie wil 'geen valse hoop wekken' voor alle Nederlanders die in Australië gestrand zijn en hun hoop op KLM en Buitenlandse Zaken hebben gevestigd. Pas als de Boeing vertrokken is, is het voor het ministerie een feit dat de repatriëringsvlucht gaat plaatsvinden. Qantas Rechtstreekse vluchten van Europa naar Sydney zijn momenteel niet mogelijk. Vorig jaar maakte de Australische maatschappij Qantas wel een testvlucht van Londen naar Sydney, maar plannen om die structureel in te zetten zijn er nog niet. Vliegtuigen kunnen nog niet volgeladen met passagiers, brandstof en bagage zulke afstanden afleggen. Qantas heeft normaal gesproken wel een vaste lijnvlucht tussen de stad Perth in het westen van het land en Londen.