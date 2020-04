Trouwen in coronatijd? Juist in Hilversum stappen geliefden 'gewoon' in het huwelijksbootje

HILVERSUM - De liefde overwint alles, is de uitdrukking. Dus gaan er nog steeds bruidsparen naar de gemeente Hilversum om zich in de echt te laten verbinden. In sommige gevallen komen ze zelfs speciaal uit andere gemeenten.

Voor huwelijken is in sommige gemeenten een uitzondering gemaakt in de beperkingen om bijeenkomsten te organiseren, maar ook daar zijn scherpe regels aan verbonden. Bij een huwelijk in Hilversum mogen niet meer dan maximaal tien personen en bij partnerschap maximaal 6 personen aanwezig zijn.



De stoeltjes staan dan ook ver uit elkaar, zo blijkt uit een foto van de trouwzaal. Toch laten diverse bruidsparen zich (voorlopig) niet afschrikken. Van 6 april tot 19 april staan er 13 huwelijken/partnerschappen gepland in Hilversum, zo laat de gemeente weten.

Toevluchtsoord

Het Hilversumse Raadhuis is in sommige gevallen ook juist een toevluchtsoord om toch het 'ja-woord' tegen elkaar te kunnen zeggen. "Veel bruidsparen bellen om de huwelijksdatum te wijzigen of om de locatie te wijzigen naar het Raadhuis. Omdat de aangewezen locaties gesloten zijn en er geen grote bijeenkomst mogen organiseren", aldus de gemeente. Ook zijn er er gemeentes die huwelijken afblazen, waardoor bepaalde bruidsparen uitwijken naar Hilversum.

Wat nog meer opvalt volgens de gemeente Hilversum is dat 'kosteloze en laag tarief huwelijken/partnerschappen niet worden gecanceld en dat vele gebruik maken van gemeente getuigen'. Tenslotte zeg je toch ja tegen elkaar 'in voor- én tegenspoed'.



