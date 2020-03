Een bruiloft of begrafenis: ook dan gelden de coronamaatregelen

Voor weddingplanner Renate Badloe is april de start van het trouwseizoen, maar die bruiloften worden veelal verplaatst. En uitvaartverzorger Gerard Kalis zorgt er bij openbare condoleances voor dat er niet meer dan honderd mensen tegelijkertijd in zijn uitvaartcentrum zijn.

De kans is groot dat er een streep gaat door de vijf bruiloften die de Renate in april organiseert. Deze hebben namelijk allemaal meer dan honderd genodigden. Eén keer is er zelfs een gastenlijst van dertienhonderd mensen.

Ze richt zich nu vooral op de communicatie met de bruidsparen en de contactpersonen van de trouwlocaties. "Ik ben op dit moment in afwachting van de locaties: wanneer het dan wel zou kunnen als we het gaan verplaatsen", vertelt ze. "En ik kijk ook niet verder dan april. Ik heb natuurlijk ook bruiloften in mei en juni maar in dit geval merken we dat we dit zelfs met de dag moeten bekijken."