Bestrijding eikenprocessierups mogelijk in het nauw door coronacrisis

AMSTELVEEN - Zo lang vrijwel iedereen binnen zit, hebben weinig mensen last van de eikenprocessierups. Maar als we eindelijk weer naar buiten mogen, zou het fijn zijn als er niet te veel van die jeukende brandharen door de lucht zweven. De komende weken begint daarom de bestrijding, al komt ook die mogelijk in het geding door de coronacrisis.

"Je moet er toch niet aan denken dat we straks weer naar buiten kunnen en dat de eikenprocessierups dan roet in het eten gooit", zegt Richard Piké van Van der Velde Bestrijdingsdienst uit Amstelveen.

Ongeveer vanaf mei krijgen de diertjes de gevreesde haren. Om zich tegen die haren beschermen, moeten de bestrijders handschoenen en beschermende pakken aan. Omdat zulke pakken tijdens de coronacrisis met voorrang naar de zorg gaan, dreigt er voor de processierupsbestrijders een tekort, meldt NRC. De Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers (VHG) verwacht na de eerste paar weken door de voorraad heen te zijn.

Genoeg middelen

Piké's eigen voorraad is al sinds het begin van de coronacrisis op peil. "Deze winter hebben we al inkopen gedaan. Of het genoeg is, gaan we zien". Van der Velde Bestrijdingsdienst heeft meer middelen gekocht dan ze vorig jaar gebruikt hebben. "Bij elke locatie waar we werken, hebben we weer een nieuw pak nodig." De verwachting is dat er iets meer eikenprocessierupsen zullen komen dan vorig jaar.

Het eerste deel van de bestrijding begint al over week week. De komende weken komen de eitjes uit, vertelt Piké. "Dan gaan we met een biologisch product de bomen behandelen. De rups eet van de knop of het blad. Daardoor kristalliseert het spijsverteringskanaal en gaat de rups dood." Voor deze Van der Velde werkt door heel Noord-Holland voor gemeenten, Rijkswaterstaat, scholen, ziekenhuizen en particulieren.