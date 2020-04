Amstelveense zorgorganisatie krijgt schorten van Westfriese kledingwinkel

"Wij hebben de mensen, de machines en alle tijd en ruimte om op gepaste afstand een steentje bij te dragen", vertellen Nick en Tom de Wit, eigenaren van de winkel.

In het pand, een oude meisjesschool tegenover hun winkel, werkt een team van tien coupeuses dagelijks met zorg om de kleding naar de wensen van de klant te vermaken.

"We halen op dit moment nog maar 10 tot 15 procent van de omzet. Aangezien er nauwelijks meer iets verkocht wordt drogen de werkzaamheden snel op. Alle kleding is vermaakt en alles is inmiddels opgeruimd en schoongemaakt", leggen Nick en Tom uit.