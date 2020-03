Leontien en Ada maken mondkapjes met filters van stofzuigerzakken: "Beter iets dan niets!"

“Onze zorgverleners hebben de mondkapjes hard nodig maar krijgen deze niet van hun werkgever”, vertelt Leontien al strijkende. “We maken er nu zo’n 50 per dag en we lopen nog steeds achter op de vraag”, vertelt Ada Runge terwijl ze doorgaat met naaien.

Het recept van deze mondkapjes is afkomstig van een Belgische site maakjemondmasker.be. Wat de mondkapjes uniek maakt is dat de gewassen kunnen worden én dat ze een vervangbaar filter hebben dat gemaakt wordt van stofzuigerzakken. “Nadat je het kapje gewassen hebt stop je er een nieuw stuk filter in, je strijkt het even en dan is het weer klaar voor gebruik”, legt Leontien uit.