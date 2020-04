Abrupt einde voetbalcarrière Van der Velden

AMSTERDAM - De KNVB besloot dinsdagavond een streep te zetten onder alle amateurcompetities. Extra zuur voor AFC'er en oud-AZ speler Nick van der Velden. Hij had namelijk besloten om na dit seizoen te stoppen, dus nu is dat plotseling voorbij. Zijn toekomst is wel duidelijk: hij wordt trainer van AZ Onder 14.

Pro Shots/Stanley Gontha

De Amsterdammer moet nog wennen aan het idee. "Het is echt klaar. Gezondheid is het belangrijkste", vertelt Van der Velden in gesprek met NH Sport. "Ik vind het natuurlijk hartstikke lastig en rot dat het zo moet gaan, maar het is niet anders. Als je ziet hoe snel het virus zich verspreidt, snap ik dat de KNVB dit heeft besloten."

Afscheid Van der Velden had zijn afscheid als voetballer anders voorgesteld. "Dit is de situatie, hier zal ik het mee moeten doen. Ik had stiekem gehoopt op een kampioenschap met AFC. Dat zou een mooie afsluiter van mijn carrière zijn. Ik hoop dat we snel weer onze dagelijkse bezigheden kunnen oppakken." Op 12 januari speelde hij zijn laatste wedstrijd tegen De Treffers (2-2).

Quote "Ik had stiekem gehoopt op het kampioenschap met AFC" afc-speler NICK VAN DER VELDEN

Komend seizoen AZ Onder 14 Helemaal afscheid nemen van de voetballerij doet Van der Velden niet. "Dit seizoen was ik assistent-trainer bij AZ Onder 17. Ik word na de zomer hoofdtrainer van AZ Onder 14. Ik ben bezig om de jongens beter te leren kennen en uit te leggen wat ik van ze verwacht." De overgang van voetballer naar jeugdtrainer is even wennen. "Het is heel wat anders. Je hebt te maken met een andere doelgroep. Toen ik die leeftijd had, speelde ik in de jeugd bij Ajax. Ik weet dus wat er gevraagd word. Ik heb er heel veel zin in", oordeelt Van der Velden.