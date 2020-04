Singer-songwriter Fons Kint maakt Nederlandstalige soulmuziek. Hij schreef speciaal voor deze onzekere tijd een 'hoopvol' liedje. Vanuit zijn achtertuin in Amsterdam-Oost zingt hij over een 'nieuw begin'.

