Sekswerkers blijven aan het werk ondanks coronavirus

De onderzoekplatforms analyseerden seksadvertenties op de drie grootste Nederlandse sites voor dergelijke advertenties. In de advertenties geven 179 sekswerkers aan dat zij ondanks het coronavirus door blijven werken en zijn er 216 die zeggen hun werkzaamheden vanwege de coronacrisis voorlopig te staken. Sinds 15 maart zijn bordelen en seksclubs gesloten vanwege het coronavirus. Op 23 maart zijn die maatregelen uitgebreid en is er ook een verbod op contactberoepen zoals escortservices ingesteld.

Amsterdamse sekswerkers: "Maatregelen kabinet onvoldoende, kans dat we toch klanten gaan accepteren"

De drie sites die onderzocht zijn houden er volgens de onderzoekers een halfslachtige houding op na wat de coronarichtlijnen betreft. Ze melden dat prostitutie sinds 23 maart verboden is, maar blijven advertenties die dat aanbieden plaatsen. Op alle sites staan nog duizenden seksadvertenties online. Alleen Speurders.nl heeft aangegeven dat het sitegedeelte met erotische contactadvertenties op slot gaat.

Vaak blijven de sekswerkers uit financiële noodzaak aan het werk, blijkt uit interviews onder de betrokkenen. Veel sekswerkers komen door verschillende redenen niet in aanmerking voor de steunmaatregelen die voor de crisis in het leven zijn geroepen door het kabinet.

