Amsterdamse sekswerkers: "Maatregelen kabinet onvoldoende, kans dat we toch klanten gaan accepteren"

AMSTERDAM - Amsterdamse sekswerkersorganisat ies hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd. Ze stellen dat het aangekondigde financiële noodpakket vanwege de uitbraak van het coronavirus gisteren een goede stap vooruit is. Wel is deze nog onvoldoende, zo zeggen ze. "Zodra sekswerkers verder in de financiële nood komen, zal de kans groter zijn dat ze toch klanten accepteren."

De sekswerkersorganisat ies stellen dat dit problemen zijn die eigenlijk ook al voor de coronacrisis speelden. Om het euvel nu aan te pakken, stellen de partijen een noodfonds voor waar in geld beschikbaar moet komen voor zzp'ers in Nederland die groot inkomensverlies lijden.

Een tweede risico zou zijn dat de sekswerkers op termijn minder selectief zullen gaan worden bij het wel of niet accepteren van een klant. Voorbeelden die ze aanhalen zijn het toch aannemen van een klant waar een slecht voorgevoel bij is, het verlagen van prijzen en het condoomgebruik.

Corona in Noord-Holland

