Ondernemers reageren wisselend op noodmaatregelen: "Hou er een dubbel gevoel aan over"

Kapster Rosella Schep uit Zwanenburg moet het nog maar zien: "Dit geeft mij een heel dubbel gevoel. Want wat gaan we dan precies krijgen van de overheid en op welke korte termijn gaan we dat krijgen? Welke regels stellen ze hiervoor dan op?"

"Ik heb het gevoel dat ons, ZZP'ers, een flink vangnet is geboden", vertelt acteur Ronald Top. "Na de schok over Wiebes’ woorden is het fijn om het kabinet te horen erkennen dat zelfstandigen in de frontlinie staan bij zwaar weer en dat ook zij van de steun- en belastingmaatregelen gebruik kunnen gaan maken."

Vooral belangrijk voor ZZP'ers

Amsterdammer Ferry Jainathsingh is sinds een halfjaar online marketeer. Hij reageert enthousiast op de maatregelen waar ondernemers gebruik van kunnen maken: "Erg goed dit besluit! Hierbij denk ik vooral aan alle zzp'ers die voor maar twintig uur per week werken in bijvoorbeeld de zorg of de horeca. Mensen die geen vaste uren hebben en geen zekerheid." Naar eigen zeggen heeft Ferry een aardige buffer opgebouwd, maar hij legt uit dat hij hier niet eeuwig op kan teren: "Het nadeel is dat bepaalde projecten on hold gaan. Sommige klanten nemen nu meer uren af, die zien korte termijn kansen. Het is dus afwachten hoe dit gaat lopen."

MKB Noord-Holland reageert als volgt op de zojuist gepresenteerde maatregelen: "Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet."