Lars de R. krijgt vijf jaar gevangenisstraf in België voor bezit van kinderporno

KROMMENIE - De 28-jarige Lars de R. is in België veroordeeld voor het bezit en het verspreiden van kinderporno. Hij heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijf jaar gekregen. In Nederland kreeg De R. in een hoger beroep vijf jaar cel en tbs voor het seksueel misbruik van meerdere jonge jongens.

Screenshot Hollands Got Talent

Naast Lars de R. zijn ook vier andere verdachten, drie Belgen en een Brit, veroordeeld. De gevangenisstraffen zijn tussen vijf en zestien jaar. De veroordeelden hadden een database met meer dan negen miljoen unieke kinderpornobeelden. Het proces is het grootste kinderpornoproces in België ooit. Naast het bezit van kinderporno is het vijftal ook veroordeeld voor kindermisbruik, het aanzetten tot kindermisbruik en mensenhandel. Tussen 2004 en 2017 wisselden de mannen beeldmateriaal uit, waaronder materiaal van elkaars zoontjes. Deal met België Lars de R. uit Krommenie deed in 2009 op zestienjarige leeftijd mee aan de talentenjacht Hollands Got Talent. In Nederland werd hij in 2018 veroordeeld tot vier jaar cel en tbs voor het seksueel misbruiken van tien minderjarige jongetjes in Nederland, India en Kroatië. Het jongste slachtoffer was vier jaar. Op 19 maart werd hij in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs met voorwaarden. Lees ook: Holland's Got Talent-pedo krijgt vier jaar cel en tbs voor misbruik jongen In 2018 maakte het OM een deal met het Belgisch parket om De R. in België terecht te laten staan voor het maken en bezitten van kinderporno. Vandaag heeft Lars de R. daar zijn straf gekregen.