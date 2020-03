Leeghwaterbrug Alkmaar na veel vertraging weer open: "We kunnen eindelijk weer eens lekker doorrijden"

ALKMAAR - De bouw van de vernieuwde Leeghwaterbrug in Alkmaar duurde anderhalf jaar langer dan gepland. Aan de brug hangt een prijskaartje van ruim 18 miljoen, bijna twee keer zoveel als begroot. Maar de blijdschap is er bij automobilisten niet minder om. "Waar de fout ligt weet ik niet. Maar laten we er nu maar van genieten."

De renovatie van de versleten Leeghwaterbrug werd in 2017 gestart en is uiterst moeizaam verlopen. Problemen met de constructie en tussen de betrokken partijen zorgden voor veel oponthoud. Het geduld van de automobilisten werd behoorlijk op de proef gesteld. "Eigenlijk duurde het natuurlijk veel te lang", vertelt een van de automobilisten. "Maar we kunnen nu eindelijk weer eens lekker doorrijden."

Laatste tochtje

Het pondje dat dagelijks fietsers en voetgangers naar de overkant van het Noordholandsch Kanaal bracht, heeft ook z’n laatste tochtje erop zitten. Een einde van een tijdperk voor de 71-jarige schipper Piet van Utrecht, die samen met vijf andere collega's tienduizenden keren heen en weer ging.

"Het mooiste van varen is stil liggen", vertelt Van Utrecht lachend. "Maar nu ik stil lig wil ik eigenlijk weer varen maar dat zit er niet in." De schipper heeft altijd met zand gevaren maar dit was volgens hem toch gezelliger. "Elk mens heeft een verhaal. Je maakt regelmatig een praatje of helpt mensen, dat maakt het leven toch leuk. Ik ga het wel missen."

Geen feest

De provincie Noord-Holland had nog wel wat activiteiten gepland om de ingebruikname van de Leeghwaterbrug te vieren, maar door het coronavirus gaat dat niet door.

"Met de openstelling van de brug wordt een periode afgesloten van vertragingen, hinder en tegenslagen. Het resultaat is er wel: er staat een brug die veilig en robuust is. Voor nu en in de toekomst", omschrijft de provincie de aanstaande oplevering. Ze organiseert binnenkort een open dag om iedereen te bedanken voor het geduld.