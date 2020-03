Einde ellende rond Leeghwaterbrug in zicht

ALKMAAR - Het is nog twee dagen behelpen voor het verkeer op de oostelijke ringweg van Alkmaar. Na een lange priode van werkzaamheden en tegenslagen is het bijna zover: maandagochtend gaat de nieuwe Leeghwatervrug eindelijk in beide richtingen open.

Vrijdagavond om 20.00 uur gaat de brug nog een keer in beide richtingen dicht en zijn er omleidingsroutes. Maandagmorgen 06.00 uur is het zover, dan kan het verkeer in beide richtingen over de nieuwe brugdelen rijden. De openstelling van de Leeghwaterbrug was eigenlijk eind 2018 gepland.

Een eerdere afsluiting deze maand zorgde nog voor fikse verkeersopstoppingen. Die worden nu niet verwacht. Voor fietsers vaart het pontje voor het laatst. Zij kunnen na het weekend van de brug gebruikmaken. Alleen de onderdoorgang is pas half mei beschikbaar.